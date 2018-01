Zeven doden bij schietpartij in Nigeria

IB

02u00

Bron: Belga

0

AFP Boko Haram-schutters tijdens de kerstaanval eind vorig jaar.

In het zuiden van Nigeria hebben gewapende mannen gisteren zeven mensen gedood. Dat meldde de politie. Het incident deed zich voor in Emohua, op enkele kilometers ten noorden van Port Harcourt in de staat Rivers.