Zeven doden bij opstand in Amerikaanse gevangenis TK

16 april 2018

13u41

Bron: Belga 1 Bij een opstand van gedetineerden in de Amerikaanse staat South Carolina zijn zeven gevangenen om het leven gekomen. Er zijn ook zeventien gevangenen gewond geraakt, zo melden de lokale gevangenisautoriteiten.

De opstand brak gisterenavond rond 19.15 uur (lokale tijd) uit, nadat het tot gevechten tussen gevangenen was gekomen in de Lee Correctional Institution in de stad Bishopville. De situatie in de inrichting kon pas acht uur later weer onder controle worden gebracht. Er zijn geen politieagenten of personeelsleden van de gevangenis gewond geraakt bij de opstand.

In de zwaarbeveiligde gevangenis van Bishopville zitten ongeveer 1.500 mensen opgesloten.