Zeven doden bij instorten voetgangersbrug in Indonesië IB

20 januari 2020

06u45

Bron: Belga 0 Zeven mensen zijn verdronken en drie anderen worden vermist na de instorting van een voetgangersbrug met kabel op het eiland Sumatra in Indonesië. Dat zei het nationale bureau voor rampenbeheersing vandaag.

Op de recent gebouwde voetgangersbrug in het district Kaur bevonden zich zondag ongeveer dertig mensen, hoofdzakelijk jongeren. Sommigen van hen werden meegesleurd in de stroom, terwijl anderen erin slaagden zich vast te klampen.

"De brug was waarschijnlijk niet in staat om het gewicht te dragen en stortte in. Zeven mensen kwamen om en drie anderen worden nog steeds gezocht", zei Ujang Syafiri, het hoofd van het rampenbestrijdingsbureau vandaag. Verschillende jongeren konden worden gered en de hulpdiensten zijn nog op zoek naar mensen in een straal van 20 kilometer rond de brug.

Hevige regenval

Het gebied is de afgelopen dagen getroffen door hevige regen omwille van het regenseizoen en het waterpeil was sterk gestegen. Verschillende delen van de archipel hadden al af te rekenen met stortregens. In Jakarta stierven begin januari 67 mensen na uitzonderlijke regenval die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte.