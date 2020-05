Zeven doden bij gevecht in Mexicaanse gevangenis

jv

23 mei 2020

07u30

Bron: DPA

Zeven mensen zijn gedood bij een gevecht in een gevangenis in Mexico. Dat heeft justitie in het land bekendgemaakt. Negen anderen raakten gewond bij het gevecht in de gevangenis in Puente Grande, in de westelijke staat Jalisco.