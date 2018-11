Zeven doden bij aanslag op bus met koptische christenen in Egypte IVI

02 november 2018

14u58

Bron: Reuters, Belga 3 Er zijn zeker zeven doden en zeven gewonden gevallen bij een aanslag op een bus in Egypte. De bus was met een groep christenen op weg naar een koptisch klooster in de provincie Minya, ten zuiden van Caïro . Dat wordt bevestigd door een woordvoerder van de koptische kerk.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Caïro heeft een groep gewapende terroristen de bus tegengehouden toen die op weg was naar het klooster van de Heilige Samuel in Minya. De terroristen hebben vervolgens het vuur geopend op de pelgrims.

Zeven mensen zijn omgekomen. Er was ook eerst sprake van veertien gewonden, maar dat aantal is bijgesteld naar zeven. Onder de gewonden zouden enkele mensen er ernstig aan toe zijn. De aanslag is nog niet opgeëist.

IS

In 2017 heeft een groep gewapende mannen ook het vuur geopend op een bus met koptische christenen. Zij waren toen op weg naar datzelfde klooster in Minya. Bij die aanval zijn 28 mensen omgekomen en 22 anderen gewond geraakt. Terreurgroep IS eiste toen de aanslag op.

Kopten in Egypte

Kopten zijn een minderheid in Egypte. Naar schatting 9% van de zowat 100 miljoen Egyptenaren is kopt, 90% is moslim. Koptische christenen zijn vaak het slachtoffer van vervolging of aanslagen.

De koptische kerk, een stroming binnen het christendom, onderscheidt zich in de koptisch-orthodoxe kerk en de koptisch-katholieke kerk. De laatste heeft zich in de 17de eeuw afgescheiden van de eerste en erkent het gezag van de paus in Rome. De koptisch-orthodoxe kerk heeft een eigen paus, Tawadros II. De koptische kerk verschilt van andere christelijke stromingen omdat ze onder andere een verschillende religieuze kalender volgt, gebaseerd op de oude Egyptische kalender.