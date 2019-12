Zeven Britse kinderen die vorige maand mama verloren bedolven onder cadeautjes voor kerst KVDS

30 december 2019

11u00 0 Zeven kinderen uit het Britse Derby bij Nottingham zijn de afgelopen dagen bedolven onder de geschenkjes voor kerst. Vorige maand verloren ze hun moeder aan kanker en vrienden van het gezin deden een oproep om hen na al het verdriet een onvergetelijke feestdag te geven. Dat viel niet in dovemansoren.

Amper 32 was Katrina Scott toen ze midden vorige maand overleed. Enkele dagen eerder had ze te horen gekregen dat de leverkanker waartegen ze vocht, niet meer te genezen was.

De dag voor ze stierf, trouwde ze nog met haar vriend Jay Scott (48). Ze kocht haar zeven kinderen ook kerstgeschenkjes, maar kon hen die zelf niet meer geven. Op 15 november moest ze haar strijd staken. Drie weken geleden werd ze begraven.





Kerstmis zou een moeilijke tijd worden voor Jay en hun kinderen: stiefdochter Ayesha (22), Callum (13), Tyler (11), Levi (9), de tweeling Kaitlin-Rose en Poppy-Mae (6) en Lillie-Rose (7). Daarom riepen vrienden van het gezin iedereen op om hen cadeautjes te sturen. Om het leed te verzachten en de druk op bouwvakker Jay een beetje te verminderen. (lees hieronder verder)

Het resultaat was dat er honderden pakjes geleverd werden. “Het deed me iets toen ik zag hoeveel ze kregen”, vertelt papa Jay aan Derbyshire Live. “Iemand doneerde zelfs anoniem 1.000 pond (1.170 euro, red.) en daarmee heb ik hen kleren en een PS4 gekocht. Dat laatste is iets wat we ons normaal gezien niet zouden kunnen veroorloven. Het is geweldig om zulke mensen in onze gemeenschap te hebben. Het heeft de kinderen er echt doorheen geholpen.”

Een deel van de geschenken bewaarde hij wel voor later: voor een verjaardag of als beloning.

