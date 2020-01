Zeven bommen uit WOII geneutraliseerd op toekomstige Europese site van Tesla ADN

26 januari 2020

18u52

Bron: Belga 0 Ontmijners hebben zeven bommen uit de Tweede Wereldoorlog moeten ontmijnen op de toekomstige site van de Amerikaanse autobouwer Tesla nabij Berlijn. Dat heeft de Duitse politie vandaag meegedeeld. De operatie verliep zonder problemen. De bommen, afgeworpen door Amerikaanse bommenwerpers, waren relatief klein.

Tesla kocht vorige week een terrein van 300 hectare in Grünheide, ten oosten van Berlijn, om er zijn eerste site op Europees grondgebied in te richten. De producent van elektrische wagens wil er vanaf 2021 produceren. Op volle capaciteit moeten er een half miljoen wagens per jaar van de band rollen, waaronder het SUV-model Y en het Model 3.

De keuze voor Grünheide stuitte op kritiek, omdat de site in een bebost gebied komt te liggen. Volgens criticasters zou de ontbossing een bedreiging kunnen vormen voor de lokale fauna en de bevoorrading van drinkwater. Tesla-baas Elon Musk van zijn kant zei dat het niet gaat om natuurlijk beboste zone en dat de fabriek slechts "een klein deel" zal innemen.



De voorbije jaren waren meerdere landen in de race om de eerste fabriek van Tesla in Europa te huisvesten. Ook Vlaanderen werd in het verleden als kanshebber genoemd door Musk.