Zeven Belgen opgepakt bij gewelddadig protest gele hesjes in Parijs LH JV

17 maart 2019

13u57

Bron: belga 1 Er zijn zeven Belgen in Parijs opgepakt die gisteren hebben deelgenomen aan het gewelddadige protest van de gele hesjes, met plunderingen en brandstichtingen. Dat heeft Buitenlandse Zaken bevestigd. Na de rellen pakte de politie meer dan 230 relschoppers op.

De gele hesjes trokken gisteren een spoor van vernieling door de Franse hoofdstad. Macron besloot zelfs zijn verblijf in het Franse ski-oord La Mongie in te korten en vervroegd naar Parijs terug te keren. De president wil “harde beslissingen” nemen om te voorkomen dat het protest dergelijke gewelddadige proporties aanneemt.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner waren 1.500 betogers “ultra gewelddadig”. De politie pakte alles samen 237 personen op. Daaronder waren er dus drie Belgen die zouden geplunderd hebben.

Buitenlandse Zaken bevestigt de arrestatie van de Belgen in Parijs, maar de omstandigheden waarin dat gebeurde zijn nog niet duidelijk. De Belgische ambassade is in contact met verscheidene politiecommissariaten in een poging om meer informatie te krijgen. Buitenlandse Zaken weet tot dusver evenmin waarom de Belgen zijn opgepakt.

Op videobeelden is wel te zien hoe een man met een Belgische vlag over de schouders stenen gooide naar een politiewagen.

