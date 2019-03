Zeven Belgen die opgepakt werden bij protest gele hesjes krijgen consulaire bijstand LH

18 maart 2019

12u05

Bron: Belga 1 De zeven Belgen die zaterdag in Parijs zijn opgepakt tijdens de zware rellen bij een actie van de gele hesjes, krijgen daar consulaire bijstand. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. België zal de gerechtelijke procedure in Frankrijk opvolgen.

De diensten van minister Reynders namen al contact op met verschillende families van verdachten, in de regio rond Luik, zegt hij vandaag aan Belga. De ambassade in Frankrijk staat intussen in contact met de Franse politiediensten.

Een actie van de gele hesjes in Parijs ontaardde zaterdag in zwaar geweld. Verschillende winkels werden geplunderd en hier en daar werd brand gesticht.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner hadden ongeveer 1.500 "ultra gewelddadige" manifestanten zich bij de 10.000 gewone betogers gevoegd. In totaal zijn er 250 mensen opgepakt, onder wie 21 minderjarigen en dus ook zeven Belgen.

Wat de zeven precies op hun kerfstok zouden hebben, is nog niet duidelijk. Op beelden is wel te zien hoe een relschopper getooid in Belgische vlag stenen gooit naar een politievoertuig.