Zeven arrestaties na terreuraanval op nationale garde in Tunesië ANA

07 september 2020

13u45

Bron: BELGA/BBC 0 De Tunesische politie heeft maandag zeven mensen gearresteerd in verband met het onderzoek naar de moord op een lid van de Tunesische nationale garde zondag in Sousse. Een aanslag die de autoriteiten omschrijven als een terreuraanval. Sousse, in het oosten van het land, is populair bij toeristen.

Een patrouille van twee agenten van de nationale garde werd aangereden door een auto in het centrum van de stad, nadien werden de agenten neergestoken met een mes. Een van hen kwam om het leven, de andere is gewond in het ziekenhuis opgenomen. Hij is stabiel, klinkt het. De aanval vond plaats twee dagen nadat de nieuwe regering werd ingezworen.

Volgens de politie werden drie terroristen zondag gedood door de ordediensten. Intussen zijn 43 mensen verhoord, zeven van hen zijn aangehouden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.