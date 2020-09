Zeven agenten geschorst na dood van zwarte arrestant in VS IB

04 september 2020

01u08

Bron: New York Times, democratandchronicle.com, ANP, Belga 0 Zeven politieagenten in de stad Rochester in de staat New York die waren betrokken bij een fatale aanhouding van een zwarte man zijn op non-actief gesteld. Daniel Prude werd eind maart aangehouden en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking. Bij zijn arrestatie had Prude een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt. Let op: schokkende beelden!



De zaak raakte gisteren pas bekend nadat de familie van het slachtoffer samen met activisten de bodycambeelden van Prudes arrestatie naar buiten bracht tijdens een persconferentie. Zijn familie had de bodycambeelden verkregen door een beroep te doen op de wet op openbaarheid van informatie. De familie vindt dat de betrokken agenten ontslagen en vervolgd moeten worden.

Spuugkapje

Op de beelden is te zien hoe Prude, die mentale gezondheidsproblemen had, ’s nachts naakt over straat loopt onder invloed van fencyclidine, een drug die ook wel bekendstaat als PCP of ‘angel dust’. De man schreeuwt dat hij het coronavirus heeft en praat onsamenhangend, prijst Jezus en eist dat de agenten hem een pistool geven. De agenten slaan hem in de boeien en wanneer Prude op de grond spuugt, krijgt hij een wit kapje over zijn hoofd geschoven, dat agenten moet beschermen tegen spugen en bijten door arrestanten - in die periode was de staat New York al fel getroffen door het coronavirus.

Prude vraagt terwijl hij zit meermaals of het kapje verwijderd kan worden en wanneer hij probeert op te staan, dwingen de agenten hem te gaan liggen, met zijn gezicht naar de grond. Een agent duwt zijn hoofd tegen de grond, een tweede agent zet zijn knie in de rug van de man. Zijn hoofd wordt vastgehouden, met zijn gezicht naar beneden. Prudes eis om het kapje te verwijderen sterft weg en verandert in onverstaanbaar gegorgel. Twee minuten later beweegt hij niet meer. Medisch personeel dat ter plaatse komt moet hem reanimeren en hij wordt met een ambulance weggevoerd. Een week later wordt de beademing stopgezet en sterft hij aan de gevolgen van verstikking.

Volgens de wetsdokter is er sprake van “complicaties van verstikking in een context van fysieke drang”. Het autopsierapport spreekt ook over een “excited delirium syndroom” en de aanwezigheid van de stof PCP.

Betrokken agenten geschorst

“We hebben verantwoording nodig voor de onrechtmatige dood en moord op Daniel Prude. Hij werd onmenselijk en zonder waardigheid behandeld”, zegt Ashley Gantt, een gemeenschapsorganisator van Free the People Roc en de New York Civil Liberties Union die de familie Prude bijstaat. “Deze agenten hebben iemand vermoord en patrouilleren nog steeds in onze gemeenschap.”

Deze agenten zijn opgeleid om te doden en niet om te de-escaleren. Daniels zaak is de belichaming van wat er mis is met dit systeem Ashley Gantt, activist voor Free the People Roc en Civil Liberties Union New York

Terwijl de politie en het parket de zaak onderzoeken, zijn de zeven betrokken agenten na de ontstane ophef inmiddels geschorst. De burgemeester van Rochester, Lovely Warren riep de openbaar aanklager ook op om het onderzoek naar het incident snel af te ronden.

Politie niet meer laten uitrukken voor mentale crisissen

De activisten eisen dat de werking van de politie veranderd wordt. Zo willen ze dat oproepen die te maken hebben met geestelijke gezondheidsproblemen niet langer door de politie worden afgehandeld. Volgens Gantt is wat er met Prude gebeurd is, geen op zichzelf staande gebeurtenis. “De politie van Rochester heeft keer op keer laten zien dat ze niet zijn opgeleid om met crisissen op het vlak van geestelijke gezondheid om te gaan. Deze agenten zijn opgeleid om te doden en niet om te de-escaleren. Daniels zaak is de belichaming van wat er mis is met dit systeem en vandaag zijn we op zoek naar gerechtigheid voor Daniël en zijn familie, en voor alle slachtoffers die zijn vermoord en geterroriseerd door de politie van Rochester.”

De dood van Prude op 30 maart loopt parallel met tal van andere lokale en nationale zaken in de VS waarbij mensen, vooral kleurlingen, in emotioneel of mentaal fragiele staat, zijn gedood toen agenten hen met geweld in bedwang hielden. De zaak van George Floyd, die eind mei om het leven kwam door politiegeweld, veroorzaakte een schokgolf door het land en leidde tot aanhoudende landelijke protesten.

