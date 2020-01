Zeven aanhoudingen in Bretagne voor beramen van aanslag LH

20 januari 2020

19u58

Bron: Belga 30 In Bretagne zijn vandaag zeven mensen gearresteerd in verband met een gerechtelijk onderzoek naar "bendevorming met terreur- en crimineel oogmerk". Dat heeft het Franse persbureau AFP uit gerechtelijke bron berichten in Franse media bevestigd gekregen.

De arrestaties gebeurden tijdens een politieoperatie in de havenstad Brest en elders in Bretagne, meldde de regionale krant Ouest-France.

De zeven worden ervan verdacht een aanslag in Frankrijk te hebben beraamd en van plan te zijn geweest naar de Iraaks-Syrische regio te vertrekken. Of er een concreet doelwit was, is nog niet bekend, net als de motieven van de mannen.

De zeven zitten nu in hechtenis ten behoeve van het onderzoek (“garde à vue”). Sommigen van hen zijn volgens Franse media bij de Franse staatsveiligheid als ‘S’ geficheerd, wat erop duidt dat zij in de gaten werden gehouden in verband met lidmaatschap van de radicaal-islamistische beweging.