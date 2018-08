Zestiger uit Paal omgekomen bij fietsongeval in Nederland SVM

23 augustus 2018

17u06

Bron: Belga 0 Bij een aanrijding op de Luikerweg in het Nederlandse Valkenswaard is gisterenmiddag een 64-jarige man uit Paal bij Beringen om het leven gekomen. Dat laat de politiewoordvoerder van politie Oost-Brabant donderdag weten. Rond 16.15 uur werd de man op zijn fiets aangereden door een personenwagen met Belgisch kenteken.

De fietser werd door de auto geschept toen hij plotseling de rijbaan overstak. De automobilist probeerde de fietser nog te ontwijken, maar dat lukte niet meer.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de zestiger de eerste zorgen toe te dienen, maar de Belg bezweek ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Door de aanrijding was de Luikerweg (N69) in Valkenswaard een tijdlang in beide richtingen versperd.