Zestiger schiet om zich heen tijdens jaarwisseling: 12-jarig meisje geraakt door kogel SVM

18u01

Bron: Belga 2 Thinkstock Archieffoto. Een 68-jarige man heeft bekend dat hij in het Duitse Salzgitter tijdens de jaarwisseling met een pistool om zich heen heeft geschoten. Een twaalfjarig meisje werd door een kogel geraakt en moest met spoed in het ziekenhuis worden geopereerd. Ze is inmiddels buiten levensgevaar.

De politie was sinds de jaarwisseling op zoek naar de schutter. Uit onderzoek blijkt dat de schoten werden afgevuurd vanuit het raam van een café en even later op een trottoir. De verdachte heeft geen vergunning voor het 9 millimeterpistool. De politie kwam de schutter via ooggetuigen op het spoor.

Tijdens de jaarwisseling van 2015/2016 was er een vergelijkbaar incident in Duitsland met nog ernstigere gevolgen. Een man schoot toen toen in het wilde weg een elfjarig meisje dood, hij is inmiddels veroordeeld tot 12,5 jaar cel.