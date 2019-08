Zestiger glijdt uit en zit 5 dagen vast met hoofd in ladder PVZ

26 augustus 2019

17u53

Bron: 7sur7 0 Een alleenwonende Fransman heeft vijf dagen lang vastgezeten in zijn eigen badkamer. De zestiger stond voor een klusje op een laddertje, viel en kwam met zijn hoofd tussen twee sporten klem te zitten. De arme man uit het Oost-Franse plaatsje Mattaincourt zat vijf dagen muurvast, en werd uiteindelijk gevonden door zijn zus.

Een banaal klusje in de badkamer werd de oudere Fransman vorige week bijna fataal. De man, wiens identiteit niet is vrijgegeven, stond op een ladder om wat kleine dingen te herstellen en verloot plots het evenwicht. Hij kwam ongelukkig ten val, en belandde met zijn hoofd tussen de tralies van het kleine trapje.

De klemzittende man kon niemand bereiken. Hij probeerde tevergeefs om hulp te schreeuwen en raakte ook niet bij zijn telefoon om de hulpdiensten te verwittigen. Door de benarde houding, begon het hoofd van de zestiger zelfs nog meer te zwellen waardoor hij nog vaster kwam te zitten.

De beproeving duurde uiteindelijk maar liefst vijf dagen. Het was uiteindelijk zijn bezoekende zus die hem met ernstige uitdrogingsverschijnselen aantrof. De zestiger bleef bij bewustzijn en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hersenscans moeten uitwijzen of de man blijvende gevolgen aan de knelling overhoudt.

Meer over human interest

Mattaincourt