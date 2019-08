Zestiger en éénjarig meisje komen om bij brand op Filipijnse ferry kg

28 augustus 2019

07u49

Bron: Belga 2 Op de Filipijnen zijn bij een brand op een ferry minstens twee doden gevallen. Dat heeft de kustwacht gezegd. Het gaat om een zestigjarige man en een meisje van amper één jaar oud.

De MV Lite Ferry 16 was op weg naar Dapitan, in de Filipijnse provincie Zamboanga del Norte, toen er gisterenavond in de machinekamer brand uitbrak. Het schip had op dat moment volgens de kustwacht 152 passagiers en bemanningsleden aan boord.



Het vuur verspreidde zich over heel de ferry, waardoor sommige passagiers gedwongen werden om overboord te springen om aan de vlammen te ontsnappen. Over de precieze omstandigheden waarin de twee dodelijke slachtoffers om het leven kwamen, werd verder geen informatie gegeven.



In de staat met 7.000 eilanden zijn veerboten een van de belangrijkste transportmiddelen. De afgelopen jaren hebben zich op de Filipijnen tal van scheepsrampen voorgedaan, veelal met dodelijke afloop. Vaak liggen slechte veiligheidsmaatregelen, verouderde boten en overlading aan de basis van de ongevallen. De dodelijkste ramp was die met de Dona Paz, die in 1987 in aanvaring kwam met een olietanker. Bij de ramp kwamen toen meer dan 4.300 mensen om het leven.

