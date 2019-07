Zestig jongeren willen controle over zwembad overnemen: “Volledig onacceptabel”

28 juli 2019

Voor de derde keer in een maand tijd is het ‘Rheinbad’ in Düsseldorf ontruimd moeten worden wegens het wangedrag van jongeren. Ditmaal wilden zestig amokmakers de controle over het zwembad overnemen en daarbij kwam het tot beledigingen en agressieve handelingen.