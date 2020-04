Zestig Australische kranten tijdelijk niet meer op papier JG

01 april 2020

11u46

Bron: Belga 0 News Corp, de grootste Australische krantengroep die in handen is van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft woensdag aangekondigd dat een zestigtal regionale kranten tijdelijk niet meer verschijnen op papier. Als gevolg van het nieuwe coronavirus zijn de advertentie-inkomsten gekelderd.

News Corp zegt dat zijn kranten in de staten New South Wales, Victoria, Queensland en West Australia niet meer op papier zullen verschijnen. Voortaan zijn ze enkel nog online te raadplegen.

"We hebben deze beslissing niet licht genomen", zegt Michael Miller, CEO van News Corp Australasia, in The Australian, de nationale broadsheet van de groep. "De coronacrisis oefent een nooit eerder geziene economische druk uit en we doen al het nodige om zoveel mogelijk jobs te behouden", zei Miller.

"We zijn gedwongen om de druk van onze lokale edities stop te zetten vanwege de sterke daling van de advertentie-inkomsten, die dan weer het gevolg zijn van de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus", zei Miller. Die beperkende maatregelen treffen de vastgoedsector, maar ook restaurants die moeten sluiten en evenementen die geannuleerd worden.

Nog voor de uitbraak van de coronapandemie maakten al verschillende Australische mediagroepen de digitale transitie. Papieren kranten zijn er dan ook niet zo vlot te vinden als in Europa. Maar het Australische medialandschap verschraalt ook op andere manieren. Enkele weken geleden nog maakte het Australische persbureau, Australian Associated Press (AAP), bekend dat het de deuren zou sluiten.