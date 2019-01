Zestienjarige steekt man (24) dood aan hoofdkantoor Scientology Australië mvdb

03 januari 2019

10u52

Bron: The Guardian 0 Een 24-jarige man is vandaag om het leven gekomen bij een steekpartij aan het hoofdkantoor van Scientology in de Australische metropool Sydney. Een zestienjarige jongen met de Taiwanese nationaliteit is ter plaatse opgepakt.

Een werknemer van het centrum raakte gewond. Ook het dodelijke slachtoffer werkte in het kantoor. Hij stierf op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De zestienjarige zou een scherp keukenmes hebben bovengehaald toen hij werd gevraagd het gebouw te verlaten. Hij zou op de oprit hebben toegeslagen. Een familielid van de verdachte zou een Scientology-aanhanger zijn.

Het grote hoofdkantoor van Scientology is gelegen in het noordelijke district Chatswood en opende in september 2016 de deuren. Het geldt als de geestelijke thuisbasis van de Scientology-gemeenschap in de regio Azië-Stille Oceaan.