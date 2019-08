Zestienjarige Russische jongen brengt vijf gezinsleden en zichzelf om het leven TT

18 augustus 2019

16u42

Bron: Belga 0 Een 16-jarige heeft in Rusland vijf leden van zijn familie en zichzelf om het leven gebracht. In een huis in het dorp Patrikejevo, in de regio Oeljanovsk, zijn vijf lijken gevonden en in de omgeving ook het lichaam van de adolescent, deelden gerechtelijke autoriteiten in Moskou mee.

Het gerecht opende een onderzoek wegens moord. De recherche gaat ervan uit dat de jongen zijn grootmoeder (69), moeder (42) en beide zussen van 4 jaar oud om het leven bracht voordat hij zichzelf het leven benam. Onder de doden was ook een 66-jarige man die afhankelijk van de bron zijn vader of grootvader was.

De rechercheurs vonden in de regio op ongeveer 900 kilometer ten zuidoosten van Moskou een afscheidsbrief van de jongen, meldde het persbureau Interfax. Er wordt nu onderzocht of hij psychische problemen had. Officieel zijn er geen aanwijzingen dat hij een psychische aandoening had. Hij zou de beste van de klas geweest zijn.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.