Zestien vrienden gaan op stap om einde quarantaine te vieren in Florida: allemaal besmet KVDS

17 juni 2020

14u14 0 Een vrouw uit Jacksonville in de Amerikaanse staat Florida heeft zich haar eerste avondje uit na een maandenlange quarantaine erg beklaagd. Ze sprak met vijftien vrienden af in een van hun favoriete cafés om het einde van de lockdown te vieren en ze bleken nadien allemaal besmet te zijn met het nieuwe coronavirus.

Erika Crisp (40) deed haar verhaal aan de Amerikaanse nieuwszender News4JAX. Zij en haar vrienden waren maandenlang binnengebleven en hadden zich naar eigen zeggen zorgvuldig aan de regels van de sociale afstand gehouden. “We deden alles op de juiste manier”, klinkt het.

Ademhaling

Het eerste weekend van juni besloten ze te vieren dat de maatregelen in de staat Florida versoepeld werden en ze spraken op 6 juni af in een Ierse pub in Jacksonville Beach: Lynch’s. De sociale afstand leek nog maar een verre herinnering en mondmaskers droegen ze niet.





Enkele dagen later begon Crisp plots problemen te krijgen met haar ademhaling. Een test wees uit dat ze Covid-19 had. Haar 15 vrienden bleken in dezelfde schuit te zitten. Net als heel wat andere gasten die op dezelfde avond een pint hadden gedronken in de betrokken pub. De manager besloot daarop zijn zaak een weekend te sluiten en volledig te ontsmetten.

Op Facebook liet Crisp intussen weten dat ze spijt heeft van haar uitje en waarschuwt ze anderen. “Ik had beter moeten weten. Ik had voorzichtiger moeten zijn”, schrijft ze. “Maar het is wat het is. Ik heb het. Mijn vrienden hebben het. We zeggen het maar, doe ermee wat je wil.”

Ze beklemtoont dat ze geen kroegentocht ondernamen. “Lynch’s was de enige zaak waar ik met mijn vrienden geweest ben. En het was de enige keer dat ik hen zag”, schrijft ze.



Drama na openingsfeest Duits restaurant: vader (73) van eigenaar raakt besmet met coronavirus en overlijdt

