Zestien Saudi's die gelinkt worden aan moord op Khashoggi mogen VS niet meer binnen IB

09 april 2019

05u08

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beslist dat zestien Saudi's die gelinkt zijn aan de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi de VS niet binnen mogen.

De zestien en hun naaste familieleden komen niet in aanmerking om toegang te krijgen tot de Verenigde Staten vanwege "geloofwaardige informatie dat functionarissen van buitenlandse regeringen betrokken zijn geweest bij grove schendingen van de mensenrechten", klinkt het in een mededeling.

Onder de mensen die de VS niet binnen mogen, zijn Saud al-Qahtani, de voormalige adviseur van de kroonprins die de moord zou hebben gedirigeerd, en Maher Mutreb, de vermeende leider van het speciale 15-koppige team dat de moord uitvoerde. Verder geldt de maatregel onder meer voor Salah Tubaigy, die gezien werd met een zaag, waarvan vermoed wordt dat die gebruikt is om het lichaam van het slachtoffer in stukken te zagen.

Op 2 oktober 2018 werd Khashoggi, die onder meer voor de Washington Post werkte en in de Verenigde Staten woonde, gedood in Istanbul. Saudi-Arabië blijft erbij dat zijn dood een daad van criminelen was. Elf beklaagden werden al terechtgesteld voor het misdrijf.