Zestien migranten om gezondheidsredenen van boord Italiaans schip gehaald TT

25 augustus 2018

16u04

Bron: Belga 0 Artsen in de haven van Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië, hebben bevolen zestien migranten onmiddellijk van boord van het schip Diciotti te halen. Dat melden Italiaanse media.

Twee van de in totaal elf vrouwen en vijf mannen zouden mogelijk tuberculose hebben, aldus het nieuwsagentschap Ansa.

De Italiaanse kustwacht nam op 16 augustus 190 migranten aan boord van de Diciotti. Het schip mocht maandag de haven van Catania binnenvaren, maar de meeste opvarenden zitten sindsdien vast aan boord. Enkel dertien mensen werden kort na hun redding naar Lampedusa gebracht, en woensdag mochten 27 minderjarigen van boord gaan.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil de overigen pas van boord laten gaan wanneer er met andere EU-lidstaten een akkoord is over de verdeling van de migranten. Zo'n akkoord is er nog altijd niet, en Italië dreigt er al dagen mee zijn bijdrage aan de Europese Unie op te schorten als de andere landen niet over de brug komen.

Meer over demografie

samenleving

immigratie