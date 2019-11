Zestien mensen levend uit container van veerboot gehaald: “Ze kwamen uit België” SVM

21 november 2019

16u36

Bron: Belga 0 In een veerboot die op weg is naar de Rosslare Europort in Ierland zijn zestien mensen levend aangetroffen in een vrachtwagencontainer. Dat meldt de Ierse openbare omroep RTE. De verstekelingen zouden uit België zijn gekomen.

Het gezelschap zat in een verzegelde en gesloten container die waarschijnlijk eigendom is van een transportfirma in het graafschap Wexford. Binnen de vijf minuten nadat een bemanningslid tijdens een routinecontrole geklop gehoord had, ging de container open. De veerboot kwam uit de Franse havenstad Cherbourg.

Alle berokkenen zijn tussen 20 en 40 jaar oud. Zij zouden vijf dagen geleden uit België zijn gekomen. In de haven wachten de Ierse politie en hulpdiensten de ferry op.

De verstekelingen zouden in goede gezondheid verkeren. Hun precieze nationaliteit is niet geweten, maar volgens de ‘Irish Times’ zouden ze uit een land in het Midden-Oosten afkomstig zijn. Voorlopig zijn ze naar een privégedeelte van de passagierslounge gebracht.

De ferry Stena Horizon was gisteravond vertrokken en volgde zijn gewone route. Hij bevindt zich nu in de Ierse Zee.