Zestien mensen gearresteerd voor diefstal van duizenden honden in Vietnam

17 september 2019

15u02

In Noord-Vietnam zijn zestien bendeleden gearresteerd in een onderzoek naar de diefstal van duizenden honden, meldt de politie dinsdag. Er konden 51 honden gered worden.

Volgens een rapport van de lokale politie zijn sinds begin 2019 duizenden honden gestolen in Thanh Hóa, een provincie ten zuiden van hoofdstad Hanoi. Naar verluidt rijdt een bende 's avonds laat op motoren door woonwijken, om zo honden met behulp van verdovingsgeweren, lokaas en zakken te stelen.

"Deze bende is al lang aan het werk. Ze stelen veel honden en zorgen voor verontwaardiging bij de lokale bevolking", vertelt een politieman. Maar aangezien volgens de Vietnamese wet enkel diefstallen van voorwerpen die meer dan 86 dollar waard zijn als strafbare feiten beschouwd worden, kunnen hondendieven vaak een straf ontlopen.

Toch werden in deze zaak in totaal meer dan 40 verdachten aan de bende gelinkt, en werden 16 mensen gearresteerd. Zondagavond hield de politie de drie leiders van de bende verantwoordelijk voor tientallen hondendiefstallen aan. Vaak worden de dieren gestolen om ze te slachten voor consumptie.

Hondenvlees

Verder vroegen verantwoordelijken van de dienst voedselveiligheid in Ho Chi Minh eerder diezelfde week aan de lokale bevolking om niet langer hondenvlees, wat door veel Vietnamezen als een delicatesse gezien wordt, te eten. Met die vraag wil voedselveiligheid het nationale imago opkrikken. De consumptie van hondenvlees maakte het land in het verleden het middelpunt van campagnes voor dierenwelzijn. Volgens de Asia Canine Protection Alliance worden in het land jaarlijks zo'n vijf miljoen honden gedood en geconsumeerd.