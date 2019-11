Zestien mensen aangetroffen in vrachtwagen in Nederland AW

06 november 2019

15u05

Bron: Belga 1 De Nederlandse rijkswacht heeft uit een vrachtwagen in IJmuiden zestien vreemdelingen gehaald. Het gaat om vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten.

De mensen werden gevonden, doordat de chauffeur aangaf geluiden te horen in zijn container. De 45-jarige Turkse chauffeur was onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Hij is aangehouden op verdenking van mensenhandel. De vrachtwagen vervoerde auto-onderdelen. De mensen hadden zich daartussen verstopt.

Horrorvrachtwagen Engeland

Vorige maand werden 39 Vietnamezen dood gevonden in een koelcontainer in Engeland. Zij zouden via Zeebrugge in België en Ierland naar Engeland zijn gesmokkeld. De slachtoffers kregen in de afgesloten ruimte geen lucht. Ook was het bijzonder koud: de slachtoffers zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden.

De Britse politie hield twee dagen na het incident een echtpaar aan op verdenking van mensensmokkel en doodslag. Het ging om een man (38 jaar) en vrouw (ook 38) uit het noorden van Engeland. Ook in Vietnam werden acht personen gearresteerd wegens een link met het incident.