Zestien medewerkers haven Beiroet aangehouden na enorme explosie SVM

06 augustus 2020

22u23

Bron: ANP 1 Zestien medewerkers van de haven van Beiroet zijn aangehouden na de dodelijke explosie die grote delen van de stad verwoest heeft. Dat laat een militaire aanklager weten.

De Libanese autoriteiten hadden een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de explosie. De eerste bevindingen wijzen erop dat de explosie veroorzaakt werd door een brand die 2.750 ton opgeslagen ammoniumnitraat deed ontploffen in een loods.

De minister van Buitenlandse Zaken van Libanon verklaarde op de Franse radio dat een onderzoekscommissie vier dagen de tijd krijgt om verantwoordelijken te vinden.

Douanebeambten en onderhoudsmedewerkers

Achttien stafmedewerkers van de haven zijn nu opgeroepen voor ondervraging. Zestien onder hen blijven in afwachting van verder onderzoek in hechtenis. Het gaat om haven- en douanebeambten, onderhoudsmedewerkers en hun managers.

De regering van Libanon plaatste gisteren al alle havenfunctionarissen van Beiroet die sinds 2014 toezicht hielden op opslag en beveiliging onder huisarrest.

150 mensen aan Libanese ambassade in Brussel

Tussen 18.30 uur en 20.30 uur zijn ongeveer 150 mensen samengekomen voor de Libanese ambassade in Brussel voor een eerbetoon aan de slachtoffers. In totaal kwamen meer dan 130 mensen om het leven, minstens 5.000 anderen raakten gewond.

De aanwezigen zongen onder meer het volkslied en andere Libanese liederen. Ze hingen ook Libanese vlaggen op en plaatsten kaarsen op de grond. De burgemeester van Brussel legde een bloemenkrans neer.

“Vandaag geen critici van regime”

De oproep tot de samenkomst kwam van twee Libanezen die in België wonen. “Dit eerbetoon heeft als doel om ons solidair te tonen”, zegt Tarek En Halabi. “We denken aan de slachtoffers, aan hun families, aan de Libanezen ter plaatse. We zijn vandaag geen critici van het regime. We willen boven alles sterk en verenigd zijn. Dat is onze boodschap, een boodschap uit het hart. Laat ons proberen te helpen waar mogelijk, hier en daar. We gaan ons proberen te organiseren om donaties op te sturen.”

Cecilia Pellosniemi was in haar woning in Beiroet toen plots het dak instortte. Hieronder vertelt ze hoe ze de impact van de explosie op het nippertje overleefde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.