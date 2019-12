Zestien lichamen gevonden na brand in Oekraïense school: directrice onder huisarrest geplaatst AW

12 december 2019

16u21

Bron: Belga 1 De Oekraïense autoriteiten maakten vandaag bekend dat ze zestien lichamen hebben teruggevonden na een brand in een schoolgebouw in Odessa. De directrice van de school is onder huisarrest geplaatst voor "grove nalatigheid".

Het vuur brak vorige week woensdag uit in een gebouw in het stadscentrum waar zich lokalen bevinden van meerdere middelbare scholen en instellingen voor hoger onderwijs. Onder de zestien doden zijn verschillende studenten en een brandweerman. "Velen van hen zijn nog altijd niet geïdentificeerd", aldus de woordvoerster van het regionaal parket, Katerina Novatsjli.

In totaal raakten dertig mensen gewond, van wie acht nog altijd in het ziekenhuis liggen.

Een rechtbank in Odessa heeft gisteren bevolen dat de directrice twee maanden onder huisarrest staat. Volgens plaatselijke media riskeert ze tot vijf jaar cel.

Verouderde infrastructuur

In Oekraïne doen zich geregeld branden met dodelijke afloop. Dat is te wijten aan de willekeur bij het opvolgen van regels en de verouderde infrastructuur. In augustus overleefden negen mensen een hotelbrand in Odessa niet. In dezelfde havenstad kwamen in juni nog eens zes mensen om het leven bij een brand in een psychiatrisch ziekenhuis.