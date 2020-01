Zestien kinderen uit tehuis in Mallorca uitgebuit in prostitutienetwerk HR

15 januari 2020

16u54

Bron: Belga 3 Buitenland Het Spaanse eiland Mallorca is opgeschrikt door een schandaal over seksueel misbruik bij kinderen die in een tehuis wonen. In totaal zouden zestien minderjarigen - vijftien meisjes en een jongen - uit het tehuis in een prostitutienetwerk zijn terechtgekomen. Het instituut van sociale zaken in Mallorca (IMAS) heeft nu moeten toegeven dat het van verschillende zaken op de hoogte was, zo melden de lokale media.

Volgens verschillende maatschappelijk werkers die woensdag geciteerd worden in de krant Diario de Mallorca, wordt het aantal slachtoffers wellicht nog onderschat. De werknemers uiten in het artikel ook felle kritiek op de overheid. “Al meer dan drie jaar klagen we deze toestand aan. Maar IMAS heeft geen maatregelen genomen”, zegt een van de maatschappelijk werkers.

In een reactie op de kritiek heeft IMAS intussen toch actie ondernomen. Zo werden twee minderjarige slachtoffers al overgeplaatst naar een tehuis op het Spaanse vasteland.

Het regionaal ministerie van Sociale Zaken beklemtoont ook dat de voorbije drie jaar vijf medewerkers van het tehuis zijn ontslagen wegens “onaangepast seksueel gedrag”. Tegen vier van hen is ook aangifte gedaan.

Kerstavond

Het debat over het misbruik in het tehuis is in Mallorca al enkele dagen aan de gang. De opschudding ontstond door de getuigenis van een dertienjarig meisje. Het vertelde dat meerdere jongeren haar op kerstavond in de hoofdstad Palma hadden verkracht. Aan de politie zei het meisje dat ze eerder al verschillende aanbiedingen had gekregen om zich te laten prostitueren.