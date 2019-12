Zestien jaar cel voor man die regenboogvlag in brand stak in de VS HLA

20 december 2019

15u44

Bron: Belga, BBC 6 In de Amerikaanse staat Iowa is een 30-jarige man veroordeeld tot 16 jaar gevangenis, omdat hij een regenboogvlag die aan een kerk hing heeft gestolen en in brand gestoken. Volgens het gerecht ging het om een haatmisdrijf, berichtten lokale media vandaag. De straf is zo zwaar omdat hij eerder al veroordelingen opliep.

Adolfo Martinez had de LGBTQ-vlag in juni van de gevel gestolen van een kerk in de stad Ames. De pastoor van de kerk, Eileen Gebbie, is zelf lesbisch en had de vlag opgehangen. “Ames is niet zo progressief als veel mensen denken, en er is nog steeds een groot deel van de LGBTQ-community niet uit de kast,” zei ze tegen The Des Moines Register.

Martinez stal de vlag van de gevel van de kerk, nadat hij eerder aan de deur was gezet in de plaatselijke stripclub. Daar had hij bedreigingen geuit, waarna het personeel de politie had gebeld. Hij nam de gestolen vlag mee en keerde terug naar de stripclub en stak de regenboogvlag in brand met een aansteker, terwijl hij ermee dreigde de stripclub in brand te steken.

Haatmisdrijf

De regenboogvlag staat symbool voor de aanvaarding van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De man zei in een interview nadat hij was gearresteerd dat hij de feiten pleegde omdat hij tegen homoseksualiteit is, maar tijdens zijn proces zei hij onschuldig te zijn.

De jury verklaarde hem in november schuldig aan brandstichting en haatmisdrijf, en nu is ook de strafmaat van 16 jaar cel bekend. De straf is zo zwaar, omdat de man bekendstaat als een veelpleger.