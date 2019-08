Zestien gewonden bij ernstig ongeluk in Zeeland Eldridge Pentury

15 augustus 2019

18u15

Bron: AD.nl 3 Bij het Zeeuwse Wilhelminadorp, vlak naast Goes, is vanmiddag even voor vier uur een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Daarbij zijn zestien mensen gewond geraakt.

Bij de aanrijding waren vier auto's betrokken, waarvan er één in een sloot belandde. Bij het ongeval raakten zestien mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn enkele kinderen. Politie, brandweer, traumateam en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat onder de slachtoffers enkele zwaargewonden zijn. Eén gewonde zat bekneld in een voertuig.

De weg tussen Goes en de Zeelandbrug is in beide richtingen afgesloten. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De Politie Zeeland laat op Twitter weten dat verkeersspecialisten onderzoek zullen doen naar de toedracht.

Ernstig ongeval op #N256 Deltaweg bij #Wilhelminadorp. Meerdere auto’s bij betrokken en mogelijk 10 gewonden. Traumateam is ter plaatse. Weg in beide richtingen afgesloten. Politie_Zeeland(@ Politie_Zeeland) link

⛔ | Ernstig ongeval op de #N256 bij Goes. De weg is in beide richtingen dicht, dus vanaf de #A58 kun je beter omrijden via Middelburg (N57). pic.twitter.com/DdxWsiBOuR Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link