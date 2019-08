Zestien gewonden bij ernstig ongeluk in Zeeland: “Huilende, gillende, bloedende kinderen, het was hartverscheurend” Eldridge Pentury

15 augustus 2019

18u15

Bron: AD.nl 23 Bij het Zeeuwse Wilhelminadorp, vlak naast Goes, is vanmiddag even voor vier uur een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Daarbij zijn zestien mensen gewond geraakt. De Zierikzeese Jitske Plugge was met haar gezin onderweg naar de kermis in Goes, toen vlak voor haar het ernstige ongeval gebeurde. Ze schoot meteen te hulp en zag de ravage van dichtbij. “Huilende, gillende, bloedende kinderen, het was hartverscheurend.”

Bij de aanrijding waren vier auto's betrokken, waarvan er één in een sloot belandde. Bij het ongeval raakten zestien mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn enkele kinderen. Politie, brandweer, traumateam en een traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat onder de slachtoffers enkele zwaargewonden zijn. Eén gewonde zat bekneld in een voertuig.

Ravage

Plugge heeft het ongeluk zelf niet zien gebeuren, maar was wel vlak daarna op de plek des onheils. “We reden er een paar auto’s achter. We zijn als enige gestopt en gelijk gaan rennen om de slachtoffers te helpen”, vertelt ze. Wat zij, haar man en haar nichtje zagen was bijna surrealistisch: een grote ravage van vier op elkaar geklapte auto’s, waarvan er één in de sloot lag.

Volgens Plugge waren een aantal gezinnen met kinderen bij het ongeluk betrokken: een Duits gezin en een gezin uit Dirksland met zeven kinderen. “Het was vreselijk, een moeder zat gekneld, kinderen zaten onder het bloed. Ik heb kinderen uit de auto’s gehaald, het was een grote chaos, je weet niet wie bij wie hoort. Kinderen waren verdwaasd, ze vroegen of hun moeder nog leefde, hoe het met hun broertjes en zusjes was. Het was hartverscheurend.”

Traumahelikopter

Met dekens die in hun auto lagen, hebben Plugge, haar man en haar nichtje zich over de jonge slachtoffers ontfermd en ze naar de berm begeleid. Zelf had Plugge ook twee jonge kinderen achterin zitten. Tot overmaat van ramp begon één van de auto’s die betrokken was bij het ongeval te roken. Een andere vrouw die ook was gestopt belde de hulpdiensten, die massaal uitrukten. “We zijn pas gestopt met helpen toen iedereen in de ambulance zat.”



Volgens Plugge is een jongetje zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Filmen

Volgens Plugge is de klap kei- en keihard geweest. “Het is frontaal geweest, vanuit beide richtingen.” Waar ze zich over verbaast en kwaad over maakt, is dat het druk was op de weg, maar dat bijna niemand stopte om te helpen. “Mensen reden door, of ze gingen staan filmen. Hoe kom je erbij?” Zelf is ze blij dat ze iets heeft kunnen doen.

Een woordvoerder van de politie bevestigde vanavond dat er “verschillende ernstig gewonden zijn, onder wie een kind”. Over de toedracht van het ongeluk kon hij nog niks zeggen. “Het technisch onderzoek is afgerond, maar we moeten alle betrokkenen en eventuele getuigen nog horen. Dus we kunnen nog geen conclusies trekken.” Wel zijn bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die stonden te filmen.

De Politie Zeeland laat nog op Twitter weten dat verkeersspecialisten onderzoek zullen doen naar de toedracht.

Ernstig ongeval op #N256 Deltaweg bij #Wilhelminadorp. Meerdere auto’s bij betrokken en mogelijk 10 gewonden. Traumateam is ter plaatse. Weg in beide richtingen afgesloten. Politie_Zeeland(@ Politie_Zeeland) link

⛔ | Ernstig ongeval op de #N256 bij Goes. De weg is in beide richtingen dicht, dus vanaf de #A58 kun je beter omrijden via Middelburg (N57). pic.twitter.com/DdxWsiBOuR Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link