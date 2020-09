Zestien doden na gaslek in Chinese mijn IB

27 september 2020

07u07

Bron: Belga, ANP, AFP 6 Zestien kompels zijn zondag om het leven gekomen in een koolmijn in het zuidwesten van China na een gaslek. Dat melden Chinese media.

Het incident deed zich voor in een mijn in Chongqing, een metropool op ongeveer 1.800 kilometer van Peking. Een persoon kon worden gered en is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens een Chinees persbureau zou een lopende band vanochtend in brand zijn gevlogen, wat zorgde voor een flinke hoeveelheid koolstofmonoxide. Dit gas is bij inademing zeer giftig. Een honderdtal reddingswerkers werd ingezet na het incident en er is een onderzoek geopend.

Licht verbeterde veiligheidsstandaarden

China is wereldwijd een van de grootste producenten van steenkool en de mijnen in het land waren vroeger bij de gevaarlijkste ter wereld. Ondertussen zijn de veiligheidsstandaarden verbeterd, maar er vinden toch nog regelmatig ongevallen plaats.

In november vorig jaar kwamen er zeker 15 mijnwerkers om bij een gasexplosie in een mijn in de provincie Shanxi. De autoriteiten weten die explosie aan illegale activiteiten. In datzelfde jaar overstroomde ook een mijn in Yibin. Hulpdiensten konden toen meerdere mijnwerkers redden.

Volgens de officiële spreekbuis van de Communistische Partij stierven er vorig jaar 316 mensen bij 170 ongevallen.

Besparingen

Volgens een in Hongkong gevestigde waakhond die de rechten van werknemers observeert, vinden er steeds meer mijnongevallen in China plaats door gasophopingen. Vorig jaar waren die goed voor meer dan 37 procent van de overlijdens, klinkt het. Volgens de waakhond zijn de ongevallen het gevolg van besparingen, terwijl veel overheidsregulatoren niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven de veiligheidsstandaarden respecteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.