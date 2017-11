Zestien doden en 80 gewonden bij ontploffing in Indiase energiecentrale Elisa Schanzer

17u14

Bron: Belga 1 AFP Er komt rook uit de energiecentrale Minstens 16 mensen zijn omgekomen en 80 anderen gewond geraakt bij een ontploffing in een energiecentrale in het noorden van India.

De explosie gebeurde in de National Thermal Power Corporation (NTPC) in de staat Uttar Pradesh. Ongeveer 125 mensen waren er op dat moment aan het werk. De staatspolitie liet weten dat de dodentol vanavond was opgelopen tot 16. Verschillende mensen stierven ter plaatse, anderen bezweken aan hun verwondingen onderweg naar het ziekenhuis. De zware brand die uitbrak na de ontploffing maakte het de reddingswerkers niet makkelijk.

De reddingsdiensten zeggen dat ze de site hebben afgezocht naar mogelijke overlevenden. Zowat 80 mensen zijn met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. De dodentol kan nog oplopen aangezien 10 van hen er erg aan toe zijn.