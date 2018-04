Zestien doden bij twee vuurgevechten met politie in Mexico IB

19 april 2018

01u12

In Mexico zijn in het zuiden van Mexico zestien doden gevallen bij twee vuurgevechten tussen de politie en een criminele bende. Dat meldden de lokale autoriteiten vandaag.

In de stad Zihuatanejo, in de deelstaat Guerrero, openden mannen dinsdag het vuur op een politiepatrouille. Bij het gevecht, dat een half uur duurde, werden tien criminelen gedood en raakte één agent gewond.

Niet veel later werden zes agenten gedood in een hinderlaag in de buurt. Volgens de autoriteiten gaat het om een wraakactie van dezelfde criminele bende.