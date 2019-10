Zestien doden bij aanslag op moskee in Burkina Faso

12 oktober 2019

Minstens zestien mensen zijn gisterenavond omgekomen bij een aanslag op een moskee in Salmossi, in het noorden van Burkina Faso. Dat is vandaag bekendgemaakt door de veiligheidsbronnen.