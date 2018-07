Zesentwintig lichamen geborgen, honderden vermisten en duizenden daklozen na dambreuk in Laos KVE AV

25 juli 2018

14u44

Bron: Belga, RTR, DPA 1 Twee dagen na de instorting van een dam in het Aziatische land Laos zijn zesentwintig lichamen geborgen. Meer dan drieduizend mensen wachten op redding en er zijn nog steeds honderden vermisten.

Het officiële persagentschap van Laos berichtte gisteren over "verscheidene doden, en honderden vermisten", maar een officiële balans is er nog niet. Volgens lokale media zijn er al zeker 26 mensen omgekomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Wat vaststaat, is dat ongeveer 6.600 mensen hun huis verloren door de overstroming. Bovendien wachten er nog circa 3.000 mensen op redding.

Door de instorting van de dam op maandagavond zijn verschillende dorpen in de provincie Attapeu in het zuiden van Laos overstroomd. Hulpverleners moeten gestrande dorpelingen evacueren met behulp van helikopters en boten. Veel mensen zitten vast in bomen of op daken van huizen omdat het gebied waar ze wonen na het bezwijken van de dam door water is overspoeld. De lokale autoriteiten hebben oproepen gelanceerd om noodhulp te voorzien, zoals voedsel, drinkwater en medicijnen. Intussen is een race tegen de klok aan de gang om mogelijke overlevenden terug te vinden.

De dam, die nog in aanbouw was, maakt deel uit van een grootschalig waterkrachtproject waarbij ook bedrijven uit Zuid-Korea en Thailand betrokken zijn. Door de bouw van een reeks stuwdammen wil het land een belangrijke energieleverancier voor de regio worden.