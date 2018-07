Zesde nacht op rij rellen in Noord-Ierse grensstad

bvb

13 juli 2018

15u21

Bron: Belga

0

In de Noord-Ierse stad Londonderry is het afgelopen nacht voor de zesde nacht op rij tot rellen gekomen. De Britse regering noemt het geweld in de stad aan de grens met Ierland "onaanvaardbaar".