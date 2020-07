Zesde minister in Bolivia test positief voor corona

IB

14 juli 2020

02u14

Bron: Belga

0

In Bolivia heeft nu ook minister van Buitenlandse Zaken Karen Longaric positief getest op het coronavirus. Ze wordt zo de zesde minister in het Zuid-Amerikaanse land dat besmet is met het coronavirus. Ook interim-president Jeanine Anez liep Covid-19 op.