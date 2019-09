Zesde dode door overstromingen Spanje, premier Sanchez bezoekt rampgebied TT

14 september 2019

17u00

Bron: Belga 0 De hevige regenval en de overstromingen die het zuidoosten van Spanje teisteren, hebben een zesde slachtoffer geëist. Er zijn ook al 3.500 inwoners geëvacueerd. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Eerste minister Pedro Sanchez bracht vanmiddag een bezoek aan de getroffen regio.

Sinds woensdag wordt het zuidoosten van Spanje getroffen door hevige regenval. Meer dan 3.500 mensen zijn al uit hun woningen geëvacueerd en meer dan 70 wegen werden afgesloten voor verkeer. Zo'n 3.000 militairen en leden van de Civiele Bescherming zijn in de weer met hulpacties.

In Orihuela, een gemeente in de regio Valencia, vonden de ordediensten vanmiddag het levenloze lichaam van een 41-jarige man die sinds gisteren vermist was. De ordediensten gaven geen details over de identiteit van het slachtoffer of hoe hij om het leven kwam. Dat brengt het aantal doden op zes.

Donderdag hadden de hulpdiensten al bekendgemaakt dat een 61-jarige man en zijn 51-jarige zus om het leven waren gekomen. Gisteren werd het levenloze lichaam van een 36-jarige man gevonden tussen de dorpen La Jamula en Salazar in Andalusië en kwam in Almeria een man om in zijn auto in een ondergelopen tunnel. Het vijfde slachtoffer kwam om in de regio Redovan.

Premier Sanchez vloog vanmiddag in een helikopter over het rampgebied. Nadien bezocht hij Orihuela en sprak de inwoners toe. Hij verzekerde dat de Spaanse regering alles in het werk zal stellen om de materiële schade te herstellen. Eerst moet volgens hem het water zakken zodat de overheid een schatting kan maken van de kosten.

De luchthavens van Murcia, die gisteren werd gesloten, is ondertussen opnieuw open. Verschillende vluchten werden geannuleerd of afgeleid naar andere luchthavens.