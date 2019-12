Zesde dode bij noodweer in Frankrijk, gigantisch rotsblok valt op enkele huizen in dorp ADN

02 december 2019

21u05

Bron: Belga 2 Voor de tweede keer in korte tijd is het zuidoosten van Frankrijk getroffen door nieuw noodweer, met meerdere doden tot gevolg. Eerder vandaag was al duidelijk dat vijf mensen het leven lieten bij het stormweer van afgelopen weekend, intussen is er ook een zesde dode te betreuren. Daarnaast vielen er vandaag ook twee gewonden toen een groot stuk rots op een spectaculaire manier naar beneden stortte in een dorp in het departement Alpes-de-Haute-Provence.

Het stuk van de grote rots, deel van de formatie ‘Pénitents des Mées’ die boven de gemeente Les Mées hangt, stortte vanmiddag neer op enkele huizen, zegt de prefectuur.

🛑 Les Pénitents des Mées (Alpes de Haute-Provence) ont subi un important éboulement de 3000 m³ vers 16h. La roche s’est effondrée sur des maisons.



On redoute des victimes. Des moyens aériens et terrestres ont été déployés



Image Richard de Baisieux via Facebook pic.twitter.com/4u0jnpjTqD Johan Rouquet(@ JohanRouquet) link

Het is nog niet duidelijk waardoor het gevaarte - samen met een hoop kleine stenen en steengruis - is losgekomen, maar de prefectuur wijst wel op de “zeer ongunstige weersomstandigheden van de afgelopen dagen, die hebben bijgedragen aan de onstabiliteit van het terrein”.



Uiteindelijk vielen er als bij wonder geen doden, wel raakten twee mensen gewond. Het gaat om een vrouw die net op straat liep toen het stuk rots naar beneden donderde en een man die door het rotsblok was vast komen te zitten in zijn getroffen huis, melden bronnen bij de hulpverlening.

#Intempéries #LesMées #AlpesdeHauteProvence Un énorme rocher, au moins, s’est décroché de la montagne avant de chuter sur des maisons dans le secteur des Pénitents. https://t.co/0p1iDbgCWv pic.twitter.com/BDYMITA1Qs Le DL Hautes-Alpes & 04(@ LeDL05et04) link

De zes doden vielen bij stortregens in verschillende departementen in het zuidoosten van het land. Drie van de doden werden meegesleurd door het wassende water in het departement Var. Drie hulpverleners kwamen om bij een helikopterongeval bij Marseille.

De balans kan nog oplopen, want in de Var is vanavond nog steeds een vrouw van 61 jaar oud vermist. In een tiental dagen zijn nu in totaal zeker twaalf personen omgekomen bij noodweer in het zuidoosten van Frankrijk.

Les Mées c'est ça, un lieu unique et magnifique dans sa configuration géologique. https://t.co/8uZIBg7kLl Virginie(@ ClaireJeu) link