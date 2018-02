Zesde Catalaanse leider verlaat Spanje om aan cel te ontkomen EB

20 februari 2018

16u23

Bron: AFP 4 Een zesde Catalaanse separatistenleider, Anna Gabriel, heeft Spanje verlaten om aan een eventuele gevangenneming te ontsnappen. Zij heeft zich in Zwitserland geïnstalleerd en zei daar dat ze geen eerlijk proces in Spanje kon krijgen.

"Nu ik bij mij geen eerlijk proces zou krijgen, heb ik een land gezocht dat mijn rechten kan verdedigen", zei ze in een interview in de Zwitserse krant Le Temps.

Anna Gabriel is opgeroepen om morgen voor het Hooggerechtshof in Madrid te verschijnen en riskeerde in de cel te belanden, net als vier andere separatisten die al drie maanden vastzitten. Volgens de Spaanse justitie zou zij lid zijn geweest van een "strategisch comité" om Catalonië naar onafhankelijkheid te leiden.

"Geen onpartijdige rechtbank"

In het vraaggesprek noemt zij het politioneel en gerechtelijk onderzoek alsmede de beschuldigingen van honderden mensen voor hun rol in de poging tot afscheiding van de regio, buitensporig. "Het is een politieke vervolging (...) het is geen onpartijdige rechtbank", zei tegenover de Zwitserse televisie RTS de vroegere woordvoerster van de separatistische extreemlinkse fractie CUP. Zij vergelijkt de situatie in Catalonië "met wat er nu aan het gebeuren is in Turkije". Daar zijn sinds de mislukte coup van 2016 meer dan 55.000 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, volksafgevaardigden en militanten.

Door naar het buitenland te gaan, volgt Anna Gabriel het spoor van vijf andere separatisten: de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en vier regionale "ministers". Zij zochten hun heil in België. Zij riskeren allen tot dertig jaar cel wegens "rebellie, opruiing en afwenden van fondsen".