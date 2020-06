Zes wijken in Melbourne geïsoleerd na nieuwe corona-uitbraak IB

22 juni 2020

05u28

De Australische autoriteiten proberen zes wijken in de stad Melbourne te isoleren nadat er nieuwe besmettingshaarden van Covid-19 zijn vastgesteld.

De gezondheidsdienstenen de overheid van de staat Victoria hebben de inwoners van die wijken opgeroepen de zones niet te verlaten, net zoals mensen van buitenaf werd gevraagd niet naar die wijken te trekken. De autoriteiten dreigen ermee opnieuw de duimschroeven aan te halen, nadat de strikte maatregelen net werden versoepeld.

De staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, heeft op 24 uur zestien nieuwe gevallen van Covid-19 genoteerd. De voorbije weken lag het aantal nieuwe besmetting laag. Bij de nieuwe besmettingen zou sprake zijn van lokale besmettingen, in dit geval gezinnen die opnieuw bijeen kwamen na weken van strikte beperkingen.

De heropflakkering staat in schril contrast met de andere deelstaten in Australië. Daar worden dagelijks geen of nauwelijkse nieuwe besmettingen gemeld. De autoriteiten van New South Wales, de dichtstbevolkte staat, raden de inwoners af naar Victoria te reizen.

Australië telde 102 corona-gerelateerde overlijdens en 7.461 besmettingen, op een totale bevolking van 25,5 miljoen.