Zes vluchtelingen, onder wie drie kinderen, verdrinken voor Griekse kust kg

29 juli 2018

09u45

Bron: Belga 0 Nabij het Griekse eiland Lesbos zijn dit weekend zes migranten, onder wie drie minderjarigen, om het leven gekomen nadat hun boot zonk. De vluchtelingen kwamen van Turkije. Enkele slachtoffers waren Turkse burgers, meldt het Turkse persagentschap Anadolu vanochtend.

De boot, waarin zestien vluchtelingen zaten, kwam van de Turkse stad Ayvalik en zonk volgens Turkse media voor de kust van Lesbos. De Griekse kustwacht redde negen mensen, één vluchteling is nog vermist.

Naast Griekenland en Italië komen steeds meer vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten aan op het Spaanse vasteland. De Spaanse kustwacht redde vrijdag over de hele dag 888 migranten. Zaterdag werden nog eens 334 migranten onderschept op 17 schepen. Spanje is dit jaar het Europese land waar de meeste illegale vluchtelingen toekomen en stoot daarmee Italië van de eerste plaats.



De Spaanse minister van Binnenlandse zaken, Fernando Grande-Marlaska, riep gisteren op om een Europese oplossing te vinden voor de migratiecrisis. "Het probleem van de immigratie is een probleem van Europa en we hebben nood aan een Europese oplossing", benadrukt minister Grande-Marlaska.