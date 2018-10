Zes vermoedelijke extreemrechtse terroristen opgepakt in Duitsland SVM

01 oktober 2018

13u27

Zes mensen die banden hebben met extreemrechts in de Duitse stad Chemnitz zijn opgepakt op verdenking van de vorming van een terroristische organisatie.

De politie doorzocht meerdere appartementen en woningen in de Duitse deelstaat Saksen, waar Chemnitz is gelegen. De zes Duitse burgers worden ervan verdacht de extreemrechtse terreurorganisatie Revolution Chemnitz te vormen. Meer dan 100 politieagenten waren ingezet voor de politieoperatie.

Op 14 september werd Christian K. opgepakt omdat hij in groep verschillende buitenlanders aanviel met onder meer flessen. Volgens het gerecht ging het om een test, het grote werk zou op 3 oktober -de Dag van de Duitse eenheid- volgen.

Leidende figuren

De man zit in voorhechtenis. De zes die vandaag opgepakt werden, zouden met hem samenwerken en behoren tot het hooligan-, skinhead- en neonazistisch wereldje in Chemnitz. Ze omschrijven zichzelf ook als leidende figuren van extreemrechts in de Duitse deelstaat.

De moord op een Duitse man door een asielzoekers veroorzaakte een reeks anti-immigratieprotesten in Chemnitz. Daarbij vonden ook aanvallen plaats op mensen van wie gedacht werd dat ze buitenlanders waren.