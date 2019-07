Zes toeristen omgekomen bij tornado in Griekenland, meer dan honderd gewonden door noodweer IB TT

Bron: Belga, ANP 288 In het Griekse Chalkidiki zijn deze nacht zes toeristen, allen Oost-Europeanen, omgekomen toen een tornado tijdens een hevige storm door de noordelijke regio trok. Er raakten ook minstens 100 mensen gewond. Dat hebben de autoriteiten laten weten. In een eerste balans had de politie aanvankelijk melding gemaakt van vijf doden. De tornado zou volgens getuigen zo'n twintig minuten hebben geduurd.

Het slechte weer ging gepaard met harde wind, veel regen en hagelbuien. Nabij Propontida kwam een Tsjechisch paar om het leven toen hun caravan door hevige windstoten werd meegesleurd. Een Roemeense vrouw en haar kind werden in dezelfde plaats dodelijk getroffen toen het dak van een gebouw werd weggeblazen.



Daarnaast verloren een Russische toerist en zijn tweejarige zoontje het leven toen een boom omviel op een hotel in de badplaats Kassandra, op zo’n 70 kilometer van Thessaloniki, aldus de politie. Volgens de havenpolitie wordt ook een oudere visser vermist. Tientallen mensen werden met lichtere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of er ook Belgen onder de gewonden zijn. Zeker twintig gewonden liggen volgens de hulpdiensten nog in het ziekenhuis.

Noodtoestand

Het natuurgeweld dat de regio trof, was volgens een verantwoordelijke van de civiele bescherming van uitzonderlijke aard en de schade is erg groot. Op het bij toeristen populaire schiereiland Chalkidiki werd daarom de noodtoestand afgekondigd. Op televisiebeelden is duidelijk te zien wat een ravage het stormweer heeft aangericht, met onder andere ontwortelde bomen, omgekantelde voertuigen en modderstromen. Aan de reddingsacties namen meer dan 140 brandweerlieden deel. De minister van Civiele Bescherming, Michalis Chryssohoidis is inmiddels ter plaatse.

Het noodweer kwam na een periode van extreme hitte, waarbij de temperaturen de afgelopen dagen in sommige delen van het land boven de 40 graden uitkwamen. Het leed lijkt bovendien nog niet geleden. De meteorologen verwachten dat het tot vanavond blijft regenen.

In 2017 kwamen bij plotselinge overstromingen in Athene zeker veertien mensen om het leven. De burgemeester van de Griekse hoofdstad sprak toen van een “ramp van bijbelse omvang”.