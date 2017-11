Zes Syriërs opgepakt bij Duitse razzia's op verdenking van plannen aanslag TT

11u47

Bron: ANP, Reuters, Die Welt 4 EPA Archiefbeeld. In verscheidene delen van Duitsland zijn in totaal zes mensen gearresteerd in een onderzoek naar beramers van een terroristische aanslag. Duitse media melden dat vanmorgen in Essen, Hannover, Kassel en Leipzig acht woningen zijn doorzocht en zes Syriërs in de leeftijd van 20 tot 28 jaar zijn aangehouden.

Ze worden ervan verdacht eerder voor terreurbeweging Islamitische Staat te hebben gevochten en van plan te zijn geweest met wapens en explosieven een aanslag te plegen op een openbare ruimte in Duitsland. Ze zijn volgens Duitse media tussen december 2014 en september 2015 als vluchteling naar Duitsland gekomen. Daarna vroegen ze asiel aan, maar het is niet duidelijk of die aanvraag ooit werd goedgekeurd.

In totaal werden de razzia's uitgevoerd en begeleid door 500 politie-agenten. Het is al de tweede keer deze maand dat in Duitsland Syriërs zijn aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag. Eerder deze maand werd nog een 19-jarige Syriër opgepakt.

De arrestaties komen er nu over heel Duitsland volop voorbereidingen worden getroffen voor de kerstmarkten die binnenkort in het straatbeeld zullen verschijnen. Vorig jaar doodde een Tunesische asielzoeker twaalf bezoekers van een kerstmarkt in Berlijn. Zware betonblokken moeten een herhaling van dat scenario dit jaar helpen voorkomen.

REUTERS