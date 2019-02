Zes schapen doodgebeten door wolven in Nederland ttr

27 februari 2019

12u48

Bron: belga 1 Wolven beten vorige maand in Nederland zes schapen dood. Dat blijkt uit cijfers van faunabeheerder Bij12.

De aanvallen vonden plaats in Heino, Beerzeveld en Dalmsholte, allemaal in Overijssel. Twee dateren van 5 januari en een van 6 januari. In Breezerveld doodden wolven vier schapen. Uit onderzoek van Bij12 blijkt dat twee andere aanvallen, op 1 februari in Slagharen en op 24 januari in Lunteren, het werk van honden zijn.

Vorige week raakte bekend dat er wolven rondlopen op de Noord-Veluwe, het uitgestrekte natuurgebied in de Nederlandse provincie Gelderland. “Nu er niet alleen een wolvin maar ook een wolf rondloopt op de Noord-Veluwe, zijn er in mei misschien wel jonge wolfjes’', zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. “Dit is het begin van een roedel”.

Volgens de provincie is het gevonden mannelijke DNA het allereerste teken van een mannelijke wolf in het gebied.

De wolf verdween ongeveer 150 jaar geleden uit Nederland.