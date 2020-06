Zes personen krijgen gevangenisstraf in corruptiezaak rond Franse ex-premier Balladur jv

15 juni 2020

18u22

Bron: AFP 1 Het Franse gerecht heeft gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar uitgesproken voor zes personen die betrokken waren in de zogenaamde zaak Karachi.

De zaak Karachi gaat over de vermoedens dat er in 1994 smeergeld is gebruikt om wapencontracten af te sluiten met Pakistan en Saoedi-Arabië. Dat geld zou illegaal gebruikt zijn om de verkiezingscampagne te steunen van de voormalige Franse premier Edouard Balladur in 1995. De campagne zou bovendien ook gefinancierd geweest zijn door witwaspraktijken binnen geheime fondsen van de premier.

De zwaarste straf, van vijf jaar, ging naar de Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine en zijn voormalige partner Abdul Rahman Al Assir. Zij waren in de zaak tussenpersoon. Nicolas Bazire, in het verleden kabinetschef en campagneleider van Balladur, kreeg een veroordeling van vijf jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en een fikse boete. Voor Renaud Donnedieu, indertijd een nauwe medewerker van defensieminister François Léotard, geldt dezelfde sanctie.

Het gerecht legde voorts Thierry Gaubert, die werkzaam was op het ministerie van Budget, een gevangenisstraf op van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ook hij dient een boete te betalen.

Dominique Castellan, toen aan het hoofd van de Direction des constructions navales (DCNI) en betrokken bij de zaak, kreeg een sanctie van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Balladur zelf moet de komende maanden samen met zijn toenmalige minister van Defensie François Léotard voor de rechter verschijnen voor zijn aandeel in de zaak. De intussen 91-jarige Balladur werd twee jaar geleden al door het Franse Cour de justice de la République (CJR), dat bevoegd is voor de berechting van (oud-)regeringsleden in Frankrijk, in beschuldiging gesteld van "medeplichtigheid aan misbruik van vennootschapsgoederen en heling".