Zes overvallers viseren ‘klein Versailles’ en maken miljoenen buit KVE

19 september 2019

19u56

Bron: BFM-TV, Le Soir, HuffingtonPost.fr 0 Er heeft een spectaculaire roof plaatsgevonden in Frankrijk. Het majestueuze kasteel van Vaux-le-Vicomte op zestig kilometer van Parijs is beroofd door zes overvallers. Ze bonden de bejaarde eigenaren (91) vast en gingen naar verluidt met twee miljoen euro aan de haal.

Het kasteel op een domein van 500 hectare is een architecturaal meesterwerk uit de 17e eeuw en het belangrijkste ‘monument historique’ in privé-eigendom. Het indrukwekkende Petit Versailles in de gemeente Maincy in het departement Seine-et-Marne lokt jaarlijks ruim 300.000 bezoekers.

Maar in de nacht van woensdag op donderdag kwamen enkele ongenode gasten langs. De feiten vonden plaats kort voor zonsopgang. Zes personen met bivakmutsen drongen het kasteel binnen. Ze bonden het bejaarde echtpaar vast en doorzochten de privé-vertrekken.

De dieven maakten twee miljoen euro buit. De slachtoffers bevestigden dat de roof zonder bruut geweld had plaatsgevonden en wensten niet door een arts onderzocht worden. De collecties in het kasteel bleven onaangeroerd.

Op Twitter meldde de directie van het kasteel dat “de overval plaatsvond in een privé-appartement”. “De eigenaren stellen het goed en het kasteel is te bezoeken op de gebruikelijke tijden.”

#Information

Le vol dont ont été victimes les propriétaires de Vaux-le-Vicomte la nuit dernière ne concerne pas les collections du château. Le cambriolage a eu lieu dans un appartement privé. Les propriétaires vont bien. Le château reste ouvert à la visite aux horaires habituels. Château de Vaux-le-Vicomte(@ ChateauVLV) link

De gerechtelijke politie van Versailles heeft een onderzoek geopend.